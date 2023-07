Was will ich später beruflich machen – eine Frage, die für viele Schülerinnen und Schüler noch nicht klar ist. Deshalb ist es wichtig, sich schon möglichst früh über verschiedene Berufsperspektiven schlau zu machen. Eine Möglichkeit gibt es heute von 15 bis 17 Uhr im Berufsinformationszentrum in Plauen. Die Medfachschule Bad Elster stellt dort Ausbildungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Gesundheitsberufen vor und beantwortet Fragen für alle ab der siebten Klasse.