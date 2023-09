Berufsfeuerwehr Plauen: Höhenretter schließen Ausbildung ab

Ein Kranführer erleidet in schwindelerregender Höhe einen Herzinfarkt, jemand versucht, sich von einem Hochhaus zu stürzen oder eine Person fällt in einen Schacht. Bei solchen Einsätzen sind spezielle Höhenretter gefordert. Sie müssen dafür eine 80-stündige Grundausbildung absolvieren. Fünf Kameraden der Berufsfeuerwehr Plauen legen am Morgen ihr Abschlussprüfung ab. Das machen sie an der Talsperre Werda bei Falkenstein. In den drei Wachabteilungen der Plauener Feuerwehr sind derzeit zwölf Mitarbeiter auch als Höhenretter ausgebildet. Allein dieses Jahr sind sie schon drei Mal zum Einsatz gekommen. Unter anderem als der Lift in Schöneck wegen eines technischen Defekts stillstand.

Foto: Die Höhenretter mussten dieses Jahr in Schöneck eingreifen