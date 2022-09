Das Berufsbildungswerk der Diakonie-Hochfranken in Hof bildet Menschen, die Unterstützung benötigen, in 40 Berufen für den Arbeitsmarkt aus – und das mittlerweile schon seit 40 Jahren. Mit einem Festakt blickt das Berufsbildungswerk heute auf seine 40-jährige Geschichte zurück. Bei der Jubiläums-Feier wird auch die neue Präsidentin der Diakonie Bayern, Sabine Weingärtner, die Festrede halten. Los geht’s heute mit der Feier um 11 Uhr in der Turnhalle des Berufsbildungswerks am Südring in Hof.