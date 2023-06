Berufsbild Polizist: Infoveranstaltung im BiZ Plauen

Wie läuft der Einstellungstest bei der Polizei ab? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Und welche Karrierewege gibt es? Dazu gibt es heute um 14 Uhr eine Infoveranstaltung im Berufsinformationszentrum in Plauen. Die Polizeidirektion Zwickau stellt den Beruf Polizist vor. Außerdem beantworten Polizisten Fragen zu den Themen Bewerbung, Ausbildungsinhalte und Auswahlverfahren. Wer dabei sein will, muss vorab einen Termin vereinbaren.

Wer dabei sein will, muss vorab einen Termin vereinbaren, unter: 0375 428 4005 oder per Mail an: berufsberatung@polizei.sachsen.de