Berufsausbildung in der Region Plauen: Mehr Stellen als Bewerber

In so gut wie allen Einrichtungen und Unternehmen fehlt es aktuell an Personal. Wie die Bundesagentur für Arbeit nun mitteilt, gibt es in Sachsen noch etwa 9 400 offene Lehrstellen für das Jahr 2022. In der Region Plauen sind seit Beginn des Jahres rund 1 400 Ausbildungsstellen gemeldet worden. Das sind gut 5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen rund 1000 Menschen, die sich auf eine Ausbildungsstelle beworben haben. Davon haben etwa 280 aktuell noch keinen Ausbildungsplatz. Anlässlich des heutigen Internationalen Tags der Jugend empfiehlt die Bundesagentur für Arbeit jungen Menschen verschiedene Beratungsangebote für die berufliche Orientierung und Ausbildungsvermittlung.