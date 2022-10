Berufs- und Ausbildungschancen in der Region: Hofer Ausbildungsmesse in der Freiheitshalle

Nach der Schule wollen viele junge Menschen erst einmal zum Studieren oder Arbeiten weg aus der Heimat. Dabei gibt es auch in Hochfranken viele Ausbildungschancen. Das will die Hofer Ausbildungsmesse zeigen, die am Samstag von 9 bis 15 Uhr in der Freiheitshalle stattfindet. Sebastian Peine, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof, zur aktuellen Situation auf dem regionalen Ausbildungsmarkt:

Bei der Hofer Ausbildungsmesse können sich die Schüler bei rund 150 Ausstellern über mehr als 200 unterschiedliche Berufs- und Ausbildungschancen informieren. Es bietet sich zum Beispiel die Gelegenheit, erste Praktika oder Vorstellungsgespräche mit den Unternehmen und Betrieben zu vereinbaren.