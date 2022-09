Wer sich beruflich weiterentwickeln oder umorientieren möchte, hat oft viele Fragen. Die Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof bietet dazu heute eine Infoveranstaltung in ihrem Berufsinformationszentrum in Hof an. Dabei geht es unter anderem darum, wie ihr einen Berufsabschluss nachholen könnt und welche Finanzierungsmöglichkeiten es dafür gibt. Beginn der Infoveranstaltung ist um 16 Uhr. Anmelden müsst ihr euch dafür vorab nicht.