Berühmten Baum gefällt: Verdächtiger auf Kaution frei

Im Fall des bekannten Berg-Ahorn-Baums («Sycamore Tree») in Nordengland, der kürzlich illegal gefällt wurde, ist der verdächtige 16-Jährige auf Kaution freigelassen worden. Das teilte die Northumbria Police am Freitag mit. Der Jugendliche war tags zuvor wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung festgenommen worden, nachdem der aus dem Film «Robin Hood – König der Diebe» bekannte Baum über Nacht gefällt worden war. Die Ermittlungen dauern demnach an.

Der Vorfall hatte in Großbritannien große Betroffenheit ausgelöst. Die für die Pflege des Hadrianswalls zuständige Organisation National Trust hatte sich «schockiert und betrübt» gezeigt. Berichten zufolge soll der Baum über 400 Jahre alt gewesen sein. Nach Angaben der Naturschutzorganisation Woodland Trust könnte der Baum wieder austreiben. Bis ein ähnlicher Wuchs erreicht sei, dürfte es aber 150 bis 200 Jahre dauern, sagte ein Experte der BBC zufolge.

Auf Bildern war zu sehen, dass der mächtige Baum mit einem sauberen Schnitt kurz über dem Boden abgetrennt worden war. Der Baum stand in einer Senke – der sogenannten Sycamore Gap – und war ein beliebtes Fotomotiv. Nun lag der Stamm über den Hadrianswall gestreckt. Die Mauer war von den Römern im zweiten Jahrhundert nach Christus gebaut worden, zum Schutz vor Angriffen aus dem Norden sowie zur Kontrolle von Handelswegen. Überreste ziehen sich durch die hügelige Landschaft nahe der englisch-schottischen Grenze und gelten als beliebtes Wanderziel.