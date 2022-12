Bernreiter zur Franken-Sachsen-Magistrale: Finanzierung der Elektrifizierung darf nicht auf Freistaat abgewälzt werden

Ab 2035 sollen auf den Straßen keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor unterwegs sein. Auch im Schienenverkehr ist ein Umstieg von Diesel- auf Elektroantrieb vorgesehen. Seit Jahren geht bei der Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale in Bayern aber nichts voran. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter hat deswegen kürzlich eine Resolution auf den Weg gebracht. Um die Elektrifizierung der Bahnstrecke ist es auch nochmal bei einem Besuch des Verkehrsministers am Hofer Hauptbahnhof gegangen. Dabei hat Bernreiter deutlich gemacht: Die Kosten für das Vorhaben wird auf keinen Fall der Freistaat Bayern übernehmen:

… so Christian Bernreiter im Gespräch mit Radio Euroherz.

Bei dem Termin hat Bernreiter ebenfalls betont: Um den Hofer Bahnhof wieder an den Fernverkehr anzuschließen, muss in Sachen Elektrifizierung Franken-Sachsen-Magistrale zeitnah etwas voran gehen.