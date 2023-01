Berlinale will Dokumentarfilm mit U2 zeigen

Ab 16. Februar lockt die Berlinale wieder Cineasten in die Kinosäle der Hauptstadt. Zum Auftakt soll eine Komödie gezeigt werden - (…)

Komödie «She Came to Me» soll Berlinale 2023 eröffnen

Was die Berlinale 2023 bringt

Werden Filmstars in Zukunft noch so viel fliegen? Und was, wenn sich Klimaaktivisten auf dem roten Teppich festkleben? Seit Monaten (…)