In Berlin leuchtet jetzt ein Weihnachtsbaum aus dem Fichtelgebirge. Nämlich in der Bayerischen Landesvertretung in der Hauptstadt. Sechs Meter hoch ist die Weißtanne und wurde gestern von Förster Bernhard Kraus – der Mann mit dem Christbaum-Blick- ausgesucht und gefällt:

so Kraus.