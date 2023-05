Berlin Firefighter Stairrun: Feuerwehren aus der Region stark vertreten

In voller Montur 770 Stufen eines Hotels rauf: Beim Berlin Firefighter Stairrun haben sich Feuerwehrkameraden aus ganz Europa gemessen. Es ist der teilnehmerstärkste Wettkampf dieser Art in Europa.

Auch in der Euroherz-Region dürften heute einige Feuerwehrleute ordentlich Muskelkater haben. Mitgemacht haben nämlich Teams aus Hof, Rehau, Helmbrechts, Münchberg und dem gesamten Landkreis Hof. Weit nach vorn hat es ein Team der Feuerwehr Marxgrün geschafft: Dennis Tschampel und Sullivan Jahn haben die Stufen des Hotels in unter acht Minuten erklommen und sich so den 36. Platz erkämpft – was mit Blick auf die lange Teilnehmerliste ein echt gutes Ergebnis ist. Die schnellsten Feuerwehrler kamen aus Krakau in Polen.

Alle Ergebnisse findet ihr im Link.