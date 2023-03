Berisha soll Augsburg zum Sieg gegen Schalke führen

Der FC Augsburg setzt in seinem 200. Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Schalke 04 auf Tore von Mergim Berisha an. Der von Bundestrainer Hansi Flick erstmals für die Nationalmannschaft berufene Angreifer steht nach seinem jüngsten Doppelpack beim 3:5 in München natürlich auch am Samstag wieder in der Startelf.

An Berishas Seite stürmt Ermedin Dmirovic, der beim 3:2 des FCA im Hinspiel in Gelsenkirchen zwei Treffer erzielte. Augsburgs Trainer Enrico Maaßen nimmt insgesamt drei Wechsel vor. Iago, Elvis Rexhbecaj und Ruben Vargas beginnen. Die Augsburger haben alle vier bisherigen Heimspiele in diesem Jahr gewonnen.

Schalkes Trainer Thomas Reis verändert seine Anfangsformation gegenüber dem 2:2 im Derby gegen Borussia Dortmund auf zwei Positionen. Eder Balanta und Kenan Karaman dürfen beim in der Rückrunde noch ungeschlagenen Tabellenvorletzten starten.