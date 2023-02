Tote nach israelischen Luftangriffen auf Ziele in Syrien

Die Terrorgruppe Islamischer Staat ist zwar in Syrien militärisch besiegt, allerdings gibt es weiterhin aktive Zellen, die Anschläge (…)

Zahl der Toten nach IS-Anschlag in Syrien steigt auf 68

Laut syrischer Beobachtungsstelle für Menschenrechte setzt die türkische Regierung im Kampf gegen kurdische Milizen in Syrien ihre (…)

Trotz Beben: Türkischer Angriff in Syrien

Ungeachtet massiver Proteste will Israels rechts-religiöse Regierung ihr Vorhaben zur Schwächung des Justizsystems vorantreiben. Nach (…)

200.000 Menschen demonstrieren in Israel gegen Justizreform

Die Zahl der Opfer der Auto-Attacke auf eine Bushaltestelle in Ost-Jerusalem steigt. Ein achtjähriger Junge ist im Krankenhaus (…)

Achtjähriger stirbt nach Auto-Anschlag in Jerusalem

Zwei Tote bei Anschlag mit Auto in Ost-Jerusalem

Neuer Terror in Jerusalem: An einer Bushaltestelle fährt ein Auto in die Wartenden, zwei Menschen sterben. Der mutmaßliche Attentäter (…)