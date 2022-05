Bericht: USA helfen Ukraine bei Jagd auf russische Generäle

Die USA stehen zur Ukraine - das war die Botschaft des Besuchs zweier US-Minister in Kiew. Außenminister Blinken fügte an, dass es eine (…)

US-Minister kündigen in Kiew weitere Militärhilfen an

Das russische Militär nennt erstmals konkrete Ziele des Kriegs in der Ukraine. Unterdessen will sich UN-Generalsekretär Guterres in (…)

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Die russische Armee greift in der Ukraine weiter an. Zugleich will der Kreml ein neues Verhandlungsangebot gemacht haben. In Mariupol (…)