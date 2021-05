Bericht: Union Berlin will Bayern-Torwart Nübel ausleihen

Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union soll an einer Ausleihe von Alexander Nübel vom FC Bayern München interessiert sein. Laut «Bild»-Zeitung (Dienstag) hat der Tabellenachte bereits Gespräche mit dem Ersatzmann von Welttorhüter Manuel Neuer aufgenommen, um den 24-Jährigen in den kommenden beiden Spielzeiten unter Vertrag zu nehmen. Nübel war vor der Saison ablösefrei vom FC Schalke 04 zum Rekordmeister gewechselt. Er stand nur einmal im DFB-Pokal sowie zwei Mal in der Champions League im Münchner Tor.

Wegen der mangelnden Spielpraxis gibt es den Wunsch nach einer Ausleihe schon seit einiger Zeit. Im März hatten die Münchner betont, dass man mit Nübel als Nummer 2 für die neue Saison plane. Nübels Vertrag beim FC Bayern läuft bis zum 30. Juni 2025.

Bei Union endet nach dieser Saison das Leihgeschäft mit Loris Karius vom FC Liverpool. Der ehemalige Karlsruher, der in den vorangegangenen zwei Spielzeiten vom englischen Spitzenclub bereits an Besiktas Istanbul verliehen war, konnte Andreas Luthe nicht verdrängen. Lediglich vier Bundesligaspiele und einen Einsatz im DFB-Pokal verzeichnet der 27-jährige Karius bisher.

