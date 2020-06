Bericht: Siemens holt wieder eine Frau in den Vorstand

München (dpa) – Der Siemens-Konzern holt nach Informationen der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Sonntagsausgabe) wieder eine Frau in den Vorstand. Die Managerin, deren Name nicht genannt wurde, soll demnach Personalchefin werden. Siemens wollte den Bericht am Sonntag auf Anfrage nicht kommentieren.

Der designierte Konzernchef Roland Busch, der das Personalressort seit dem Abgang von Janina Kugel Anfang des Jahres mitbetreut, hatte aber erst kürzlich bei der Konferenz «Initiative Chefsache» über den derzeit rein männlichen Vorstand bei Siemens gesagt: «Das ist eine Momentaufnahme, und das wird sich auch bald wieder ändern.» Seit 2008 sei eigentlich immer mindestens eine Frau Mitglied des Siemens-Vorstandes gewesen.