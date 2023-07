Bericht: Nübel-Leihe nach Stuttgart vor Abschluss

Ein Wechsel von Alexander Nübel von Fußball-Meister FC Bayern München zum VfB Stuttgart soll einem Bericht der «Bild» zufolge immer wahrscheinlicher werden. Die Leihe des 26 Jahre alten Schlussmanns stehe demnach vor dem Abschluss. Die Parteien sollen erneut über ein Angebot gesprochen und Anpassungen vorgenommen haben. So könnte Nübel selbst dem Bericht zufolge auf Gehalt verzichten.

Nübel lief in den vergangenen Jahren für den französischen Club AS Monaco auf. Stuttgart hatte sein Interesse an dem Schlussmann bereits vor einer Woche bestätigt. «Ja, wir sind in Gesprächen. Aber wir sind in ganz, ganz vielen Gesprächen und es ist so, dass wir mehr Gespräche am Ende führen als dann Verträge unterschrieben werden», hatte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth gesagt.

Er sei auf der Suche nach einer Lösung, die «wirtschaftlich ausgewogen ist und im ersten Schritt auch unmittelbar hilft». Ein erstes VfB-Angebot für Nübel soll demnach vom FC Bayern abgelehnt worden sein. Angesichts der Verletzung von Manuel Neuer ist unklar, mit welchem Torhüter die Münchner ihrerseits in die neue Saison starten. Nübel soll beim deutschen Branchenprimus aber keine Zukunft haben. «Wir haben ja seine Entscheidung akzeptiert und wenn er einen Verein findet, kann er gehen», sagte Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß.