Bericht: Meister Alba Berlin holt Nationalspieler Olinde

Berlin (dpa) – Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin steht vor der Verpflichtung von Nationalspieler Louis Olinde. Wie das Fachmagazin «BIG – Basketball in Deutschland» am Donnerstag auf Twitter berichtete, soll sich der Hauptstadtclub mit dem 22-Jährigen bereits auf einen Vertrag geeinigt haben. Flügelspieler Olinde, der als großes deutsches Nachwuchstalent gilt, war zuletzt beim früheren Serien-Champion Brose Bamberg aktiv. Sein Vertrag bei den Franken war mit dem Ende der vergangenen Spielzeit ausgelaufen. In Berlin könnte Olinde den nächsten Schritt machen und mit dem Double-Gewinner künftig auch in der europäischen Königsklasse Euroleague antreten.