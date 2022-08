Bericht: Mainz lehnt zweites Augsburg-Angebot für Dahmen ab

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat einem Medienbericht zufolge auch das zweite Angebot des FC Augsburg für Torhüter Finn Dahmen abgelehnt. Dies berichtet die «Bild-Zeitung» am Montag. Die Augsburger sind offenbar an dem 24 Jahre alten Schlussmann, der in Mainz nur die Nummer zwei hinter Robin Zentner ist, interessiert. Dahmen hat beim FSV Mainz 05 noch einen Vertrag bis zum Sommer 2023, der Verein würde ihn trotz Stammtorhüter Zentner gerne halten.

Laut «Bild» will Mainz den Keeper auch deshalb nicht abgeben, weil bei einem Wechsel ein weiterer Club mitverdienen würde und die 05er so theoretisch ein Verlustgeschäft machen könnten. Bei den Augsburgern ist der Pole Rafal Gikiewicz seit seinem Wechsel im Sommer 2020 von Union Berlin die Nummer eins.