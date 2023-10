Bericht: Keira Knightley dreht düsteren Sci-Fi-Thriller

«Fluch der Karibik»-Star Keira Knightley (38) soll die Hauptrolle in dem geplanten Science-Fiction-Drama «Conception» übernehmen. Der dystopische Thriller spiele in der nahen Zukunft in Großbritannien unter einer autoritären Regierung, die die Kindererziehung völlig kontrolliert, berichtete das Filmportal «Deadline.com» am Donnerstag. Knightley soll eine Beamtin spielen, die gewöhnlich auf die Einhaltung von Vorschriften pocht, dann aber selbst Opfer der strengen Auflagen wird.

Regie führt die Britin Camille Griffin, die mit Knightley bereits die schwarze Zukunftskomödie «Silent Night» drehte. Sie schätze sich glücklich, auf Knightleys Dienste bauen zu können, zitierte «Deadline.com» aus einer Mitteilung von Griffin. Sie wolle mit ihr zusammen einen «einzigartigen und aufregenden» Film drehen. Als Produzentin ist unter anderem Trudie Styler an Bord, die Ehefrau von Rockmusiker Sting.

Knightley ist vor allem durch ihre Rolle als Piratenbraut in der Blockbuster-Reihe «Fluch der Karibik» bekannt. Sie spielte aber auch in Dramen wie «Stolz und Vorurteil», «Abbitte», «Anna Karenina» und «Niemandsland – The Aftermath» mit.