Bischofswiesen (dpa/lby) – Ein 43-Jähriger ist bei einer Bergtour im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte die Ehefrau den Mann als vermisst gemeldet. Es sei gelungen, das Handy im Bereich mehrerer Felsen am Rauhenkopf bei Bischofswiesen zu orten. Die Bergwacht konnte den Mann nach einer mehrstündigen Suchaktion aber nur noch Tod auffinden. Er sei am Samstag eine etwa 50 Meter hohe Felswand herabgestürzt.