Bergung eines festgefahrenen Güterschiffs auf der Donau

Parkstetten (dpa/lby) – Zu einem Verkehrsunfall mit fünf Verletzten ist es am Sonntagabend auf der Bundesstraße 20 zwischen (…)

Autofahrerin gerät in Gegenverkehr: Fünf Verletzte

Von Biene abgelenkt: Fahrerin löst Frontalzusammenstoß aus

Passau (dpa/lby) – Eine 32-Jährige ist in Passau beim Autofahren von einer Biene so abgelenkt worden, dass sie in den (…)