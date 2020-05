Bergung aus einer überdimensionalen Waschtrommel

Rain (dpa/lby) – Mit einem Kran haben Rettungskräfte einen Monteur aus einer überdimensionalen Waschtrommel in Rain (Landkreis Donau-Ries) geborgen. Der 60-Jährige brach sich bei Wartungsarbeiten das Sprunggelenk, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er stürzte am Donnerstag in der etwa 20 Meter langen und sieben Meter breiten Trommel. Zur medizinischen Versorgung musste erst die Notärztin mit dem Kran hinein gehoben werden. Die komplizierte Bergung des Verletzten dauerte nach Angaben der Polizei etwa eineinhalb Stunden.