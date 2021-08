Bergunfallstatistik: 2020 Weniger tödliche Unfälle

Rötz (dpa) – Eine 35-jährige Frau ist in der Oberpfalz von einem Heuballen getroffen worden und später im Krankenhaus gestorben. (…)

München (dpa) – Sein couragiertes Eingreifen am Münchner Hauptbahnhof hat eine Rollstuhlfahrerin vor dem Sturz ins Gleisbett (…)

Eine Tote in Höllentalklamm: Suche eingestellt

Grainau (dpa) – Nach der Flutwelle in der Höllentalklamm an der Zugspitze hat die Polizei die Suche nach einem Vermissten am (…)