Berg: Windkraft – ja oder nein?

Weltweit ist Windkraft die erneuerbare Energie mit dem höchsten Potential. Allerdings wachsen Windkrafträder immer mehr in die Höhe, dadurch steigen Kosten und die Akzeptanz bei den Anwohnern sinkt. Im kommenden Jahr läuft jetzt erstmals die Förderung für Windräder der ersten Generation aus. Betroffen sind davon auch Windräder bei Berg. Deshalb steht dort jetzt ein sogenanntes Repowering im Raum. Laut Bürgermeisterin Patricia Rubner will ein Investor die bestehenden sechs Räder abbauen und durch zwei neue ersetzen, die ungefähr doppelt so viel Strom liefern wie die aktuellen. Über die Sommerpause dürfen auch die Einwohner mitreden, ob sie das wollen. Eine Entscheidung soll im Herbst fallen.