Berg: Oberfränkische Regierung fördert Straßenbau

Durch Corona verlieren auch die Gemeinden große Summen – da können selbst kleine Projekte den Haushalt stark belasten. Vor allem wenn durch die Größe der Gemeinde eh nicht viel zur Verfügung steht. Deswegen wird es die Gemeinde Berg jetzt wohl besonders freuen, dass die Oberfränkische Regierung über 660.000 Euro zu einem laufenden Projekt beisteuert. Seit dem Frühjahr schon wird an der Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Bug und Bruck gearbeitet – die Fahrbahn soll breiter werden. Die Kosten dafür: rund 900.000 Euro, die das Rathaus in Berg vorgestreckt hat. Nun kam also endlich der Förderbescheid von der Regierung und die Gemeinde hat wohl etwas weniger Kopfschmerzen.

(Symbolbild)