Irgendjemand hat auf der Straße in Berg, im Ortsteil Rothleiten, im Kreis Hof gespaltene Holzstücke auf der gesamten Fahrbahn verteilt. Das Holz hat er von einem angrenzenden Brennholzlagerplatz genommen und es einfach auf die Straße gelegt. Nur weil in der Nacht nicht so viele Autos unterwegs waren, ist es zu keinem Unfall gekommen. Wer hat Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Naila entgegen.