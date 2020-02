Bereitschaft erhöht: Gesundheitsämter breiten sich auf Corona vor

Das Corona-Virus breitet sich aus und auch in Oberfranken rüsten sich die Behörden. Die Rufbereitschaft der Gesundheitsämter in der Region ist bereits ausgeweitet, damit sie bei Verdachtsfällen schnell reagieren können. Unterstützung bekommen sie von ärztlichen Mitarbeitern bei der Regierung von Oberfranken, des Landesamtes für Gesundheit und einer mobilen Task-Force. Für die Experten geht es immer darum, eine eventuell vorhandene Infektionskette so schnell wie möglich zu unterbrechen, um das Virus zu stoppen.