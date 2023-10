Bereich Münchberg, Stammbach und Zell: Abkochgebot weiterhin aktuell

Wenn ihr im Bereich von Münchberg, Stammbach und Zell wohnt, dann müsst ihr euer Trinkwasser vorerst noch abkochen. Bei einer Kontrollbegehung sind vergangene Woche Verunreinigungen in einer Wasserkammer es Hochbehälters Karlsberg festgestellt worden. Die Verantwortlichen haben die Wasserkammer jetzt geleert und desinfiziert. Seit vergangener Woche werden auch regelmäßig Proben entnommen. Das Abkochgebot kann erst aufgehoben werden, wenn die Proben im gesamten Wasserversorgungsgebiet an mehreren Tagen negativ waren, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Die nächsten Ergebnisse werden am Donnerstag erwartet. Hier findet ihr einen Überblick über die Ortsteile, die vom Abkochgebot betroffen sind.