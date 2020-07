Bereich an der Freiheitshalle gesperrt: Reine Vorsichtsmaßnahme

In einer Stadt gibt es eigentlich immer etwas zu erneuern, bauen oder zu sanieren. So wurde zum Beispiel auch die Glasfassade der Freiheitshalle in Hof jetzt durchgecheckt. Dabei sind einige Stellen aufgetaucht, die es nötig machen, den Bereich darunter zu sperren. Dabei geht es um den Überstand in Richtung Ernst-Reuther-Straße. Die Sperrung ist eine Vorsichtsmaßnahme, es bestehe keine Gefahr, aber man wolle auf Nummer sicher gehen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Betroffen von der Sperrung ist die Zufahrt zum Volksfestplatz. Dort kann ab sofort also kein Verkehr mehr fließen.