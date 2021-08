Berchtesgadener Land: 390.000 Euro für Hochwasseropfer

Bad Reichenhall (dpa/lby) – 390.000 Euro Soforthilfe hat das Landratsamt Berchtesgadener Land bereits an Betroffene des Hochwassers ausgezahlt. Die Summe verteile sich auf 142 Antragssteller, teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. Die Anträge auf Hilfen für zerstörten Hausrat oder Ölschäden würden in der Regel innerhalb weniger Tage überwiesen. Sie können seit dem 21. Juli und noch bis zum 30. September gestellt werden. Mitte Juli hatten heftige Unwetter in einigen Orten in der beliebten Urlaubsregion rund um Watzmann und Königssee für Erdrutsche und Überflutungen gesorgt.

