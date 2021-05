Beratungstelefon für Opfer von Terroranschlägen gestartet

Bayreuth (dpa/lby) – Opfer von Terroranschlägen und deren Angehörigen können sich ab sofort an ein Beratungstelefon wenden. Die Hotline ist rund um die Uhr erreichbar und wird vom Opferbeauftragten des Bundes zusammen mit den Ländern Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein angeboten, wie ein Sprecher des Zentrums Bayern Familie und Soziales in Bayreuth am Dienstag mitteilte. Weitere Länder wollten sich in Zukunft ebenfalls beteiligen.

Der Ansprechpartner für Opfer von Terror in Bayern, Erwin Mager, teilte dazu mit, gerade nach einer terroristischen Tat sei es für die Betroffenen von besonderer Bedeutung, dass schnelle und unbürokratische Hilfe «aus einer Hand» zur Verfügung stehe. Das Beratungstelefon werde nach einem Anschlag geschaltet und sei dann rund um die Uhr mit erfahrenen Trauma-Experten besetzt. Die Hotline ist unter 0800 000 9546 erreichbar.

