Beobachtungsflüge in Oberbayern und Schwaben

Wegen akuter Waldbrandgefahr werden in Oberbayern, Schwaben und der Oberpfalz Luftbeobachtungsflüge durchgeführt. Beobachtet würden Wälder auf dem gesamten Gebiet der drei Regierungsbezirke, teilten die drei Bezirksregierungen mit. Der Waldbrandgefahren-Index weise für Oberbayern derzeit eine hohe Waldbrandgefahr aus (Stufe 4), hieß es von der Regierung in München. Besonders gefährdet seien Wälder auf leichten sandigen Böden mit geringem Baumbewuchs, sonnige Waldlichtungen und Waldränder.

Ehrenamtliche Piloten der Luftrettungsstaffel Bayern hielten nach Brandherden Ausschau. Die Flüge finden den Angaben zufolge nachmittags statt, wenn die Waldbrandgefahr am höchsten sei. Finanziert würden die Einsätze aus Mitteln des Katastrophenschutzes. Die Regierungen von Oberbayern, Schwaben und der Oberpfalz bitten die Menschen, im Wald und dessen naher Umgebung kein Feuer zu entzünden, nicht zu rauchen und keine brennenden oder glimmenden Gegenstände auf den Boden zu werfen. Am vergangenen Wochenende waren wegen der Trockenheit bereits in Franken und Niederbayern Luftbeobachtungsflüge durchgeführt worden.