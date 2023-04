Benzinbettler zapft 80 Liter Diesel ab

Ein Schwindler hat einem arglosen Lkw-Fahrer in Dillingen 80 Liter Diesel abgezapft. Wie die örtliche Polizeiinspektion am Donnerstag berichtete, stand der Mann am Vortag mit seinem Kleintransporter auf dem Seitenstreifen einer Staatsstraße.

Als der Lkw-Fahrer anhielt, um seine Hilfe anzubieten, erklärte der Mann, sein Tank sei leer. Der Lkw-Fahrer wollte ihm ein bis zwei Liter überlassen, doch zapfte der Unbekannte stattdessen 80 Liter ab. Den Treibstoff leitete er laut Lkw-Fahrer in einen separaten Tank im Inneren des Transporters.

Anschließend beobachtete der geprellte Lkw-Fahrer, dass der Mann nicht wegfuhr, sondern weitere Fahrer nach Diesel fragte. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt. Nach Angaben einer Sprecherin treten Benzinbettler mit verschiedenen Tricks auf.