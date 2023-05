Bentele neue Präsidentin des Sozialverbands VdK in Bayern

Der Sozialverband VdK in Bayern hat mit Verena Bentele eine neue Landesvorsitzende. Die 41-Jährige wurde von den Delegierten des Landesverbandstags am Donnerstag einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt, wie der Verband mitteilte. «Das große Vertrauen der Delegierten in Bayern ist eine stabile Basis für meinen Einsatz für soziale Gerechtigkeit», sagte Bentele demnach. «Die Beseitigung von Barrieren, bessere Bedingungen für die zu Hause gepflegten Menschen und der Kampf gegen Armut sind wichtige Themen für uns.»

Die Münchnerin Bentele ist seit 2018 Präsidentin des VdK Deutschland und gehört seit 2015 dem Landesverband Bayern an. Die bisherige Landesvorsitzende Ulrike Mascher war nicht mehr zur Wiederwahl angetreten. Sie wurde vom neu gewählten Vorstand zur Ehrenvorsitzenden des Sozialverbands ernannt.