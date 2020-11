Im sogenannten Benker-Areal in Marktredwitz sollen mal viele Menschen ein zu Hause finden. Bis es soweit ist, stehen erstmal einige Bauarbeiten an. Heute (DO) fällt der Spatenstich für den dritten Bauabschnitt. Der Marktredwitzer Oberbürgermeister Oliver Weigel läutet damit die nächste Phase des Projekts ein. Dabei soll die Straße für die Anwohner entstehen und die Leitungen kommen unter die Erde.