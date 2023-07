Neue Parkplätze sind bei Autofahrern immer gerne gesehen. Am Benker-Areal in Marktredwitz bekommt ihr die ab heute auch. Die Stadt eröffnet das dortige Parkhaus. Gleichzeitig weiht die Energieversorgung Selb-Marktredwitz die neue Heizzentrale ein. Sie ist ein weiterer Schritt für die klimafreundliche Energieversorgung in Marktredwitz. Die Energie wird dabei mittels Holzpellets erzeugt und dann ins Nahwärmenetz eingespeist.