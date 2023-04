Benefizlauf: Menschen laufen für Menschen in Hof

Laufen für den guten Zweck ist heute wieder in Hof angesagt. Der Rotary Club Hof-Bayerisches Vogtland und der Hofer Sportverband haben auch dieses Jahr wieder den Lauf „Menschen laufen für Menschen“ organisiert. Am Therapeutisch-Pädagogisches Zentrum am Lindenbühl in Hof könnt ihr euch noch bis 13 Uhr anmelden. Jeder gelaufene Kilometer bringt einen Euro für den guten Zweck. Den Benefizlauf gibt es seit weit mehr als 20 Jahren. Die Erlöse fließen unter anderem in die Lebenshilfe Hof und in unterschiedliche Hofer Sport-Projekte.