Eine schöne Zeit haben und dabei gleichzeitig etwas Gutes tun. Das geht am Abend im Rosenthal-Theater Selb. Die Internationale Junge Orchesterakademie Bayreuth veranstaltet ein Benefizkonzert zugunsten krebs- und schwerkranker Kinder aus der Region. Tickets können sich Kurzentschlossene noch an der Abendkasse holen. Die Junge Orchesterakademie will zudem zur Verständigung der Nationen beitragen, indem begabte Musikstudenten aus der ganzen Welt gemeinsam auf der Bühne stehen können.