Benefizaktion der Vogelherder Sportkaninchen: 5.500 Euro für krebskranke Marina

In Schauenstein hat am Wochenende eine Benefizaktion der Vogelherder Sportkaninchen stattgefunden. Bei dem Kanin-Hop-Turnier sind Kaninchen über große Hürden gehoppelt. Die Gelder der Turnierteilnehmer und für Essen und Trinken gingen an Marina aus Selbitz, die an Krebs erkrankt ist und eine teure Therapie braucht. Bei dem Turnier selbst sind 2.500 Euro zusammengekommen. Der Zentralverband Deutscher Rassekaninchen hat nochmal 3.000 Euro draufgelegt. Organisatorin Caro Bauer konnte somit fünfeinhalb Tausend Euro an Marina übergeben:

Die Vogelherder Sportkaninchen arbeiten laut Caro Bauer inzwischen schon an ihrem nächsten Kanin-Hop-Turnier.



Das Foto zeigt Caro Bauer (rechts) bei der Spendenübergabe an Marina (links)