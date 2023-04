Benefiz-Kino in Hof: Vorführung zugunsten von Erik und Merza

Fast zwei Wochen ist es jetzt her, dass in Köditz eine Typisierungsaktion der DKMS stattgefunden hat. Die beiden Kinder Erik und Merza aus Köditz und Hof sind schwer krank und daher dringend auf eine Stammzellspende angewiesen. Der TSV Köditz hat Ende März zusätzlich einen Spendenlauf zugunsten der Kinder veranstaltet. Heute gibt es die nächste Spendenaktion in der Region. Das Central-Kino veranstaltet heute ein Benefiz-Kino. Um 11 Uhr läuft der Film „Die drei ??? – Erbe des Drachen“. Alle Einnahmen aus dem Ticketverkauf gehen im Anschluss an die Familien.