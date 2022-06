Belohnung für Richtigparker: In Nordbayern werden Gummibärchen und Dankeskarten verteilt

Während Falschparker weiterhin Saures bekommen, kriegen einige Richtigparker in Nordbayern in dieser Woche etwas Süßes. So zum Beispiel in Marktredwitz. Eine Dankeskarte und eine Packung Gummibärchen gibt es wegen des Tags der Verkehrssicherheit am kommenden Samstag. Wie der Zweckverband für kommunale Verkehrssicherheit mitteilt, werden ein bisschen mehr als 3.000 Päckchen plus Karte in den 120 Städten und Gemeinden verteilt in dem der Zweckverband die Parkraumüberwachung übernimmt.

Solche Aktionen gibt es immer mal wieder. Beispielsweise vor Weihnachten oder am Valentinstag. Der Zweckverband möchte so einfach mal Danke an alle sagen, die ihr Auto richtig parken.