Belohnung für bemerkenswertes Handeln: Pedro Ferreira Mendes erhält 100 Euro

Wenn die Polizei bei Ermittlungen nicht weiter kommt, bittet sie manchmal die Bevölkerung um Hilfe. In einigen Fällen können solche Hinweise dann auch zur Aufklärung eines Falls beitragen. Durch den Hinweis eines Anwohners war es den Ermittlern der Polizeiinspektion Marktredwitz zum Beispiel im vergangenen Jahr möglich, zwei Tatverdächtige zu überführen. Pedro Ferreira Mendes hatte im November zwei junge Männer dabei gefilmt, wie sie einen Kaugummiautomaten in Selb gesprengt haben. Aufgrund des erdrückenden Beweismaterials hatten die beiden ihre Tat dann später auch gestanden. Für sein bemerkenswertes Handeln hat Pedro Ferreira Mendes nun eine Belohnung in Höhe von 100 Euro erhalten. Außerdem dankte ihm der Polizeipräsident von Oberfranken in einem Schreiben für seinen Einsatz.