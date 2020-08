Beliebtes Stadtfest: Auch Plauener Herbst abgesagt

Zu den beliebten Stadtfesten in Plauen kommen jedes Jahr tausende Besucher. In Zeiten von Corona ist so etwas natürlich nicht denkbar. Im Frühjahr hat die Initiative Plauen bereits den Plauener Frühling absagen müssen. Jetzt steht fest: Auch der Plauener Herbst fällt heuer aus. Da noch bis Ende Oktober Großveranstaltungen verboten sind, mussten die Veranstalter diese Entscheidung treffen. Sie haben sich auch über Alternativen Gedanken gemacht: So waren eine Abgrenzung des Altmarkts oder ein Umzug ins Parktheater im Gespräch. Das hätte allerdings die Kosten extrem ansteigen lassen. Die Initiative Plauen will sich daher jetzt auf die geplanten Veranstaltungen im kommenden Jahr konzentrieren.