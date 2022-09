Beliebte Trekkingplätze im Frankenwald: Erweiterung im September

Wer den Frankenwald erkunden will, kann das jetzt im Sommer auf den zahlreichen Wanderwegen tun. Wenn die Tour gleich mehrere Tage gehen soll, dann bieten so genannte Trekkingplätze die Möglichkeit, sein Zelt aufzuschlagen und zu übernachten. Randolf Hartmann vom Frankenwaldverein kümmert sich vor allem um den Trekkingplatz am Döbraberg bei Schwarzenbach am Wald:

Ab 15. September kommt ein weiterer Trekkingplatz im Bereich von Presseck im Landkreis Kulmbach dazu. Buchungen dafür sind ab sofort online möglich.