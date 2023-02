Belastung durch Energiekrise: Aures fordert Entlastungen für Faschingsvereine

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause können die Faschings- und Karnevalsvereine der Region in der Saison 2022/23 wieder durchstarten. Den Vereinen machen aber auch die steigenden Energiekosten und die Inflation zu schaffen. Das teilt die SPD-Landtagsabgeordnete für Wunsiedel und Kulmbach, Inge Aures, nun mit. Die SPD- Landtagsfraktion fordert die Staatsregierung deshalb auf, die Faschingsvereine mehr zu unterstützen. Die Konkrete Forderung: Eine zusätzliche Entlastung von insgesamt fünf Millionen Euro im Rahmen des angekündigten Härtefallfonds. Die Künstler in den Vereinen würden die Menschen in diesen schwierigen Zeiten zum Lachen bringen. Deswegen hätten sie eine besondere Unterstützung verdient, so Aures.