Beispielhafter Einsatz für die Natur: Bürgermeister und Gemeinderat von Feilitzsch erhalten Umweltpreis 2022

Jeden Tag werden in Bayern rund 10 Hektar landwirtschaftliche Fläche in Verkehrs- und Siedlungsfläche umgewandelt. Gerade im Raum Hof werden seit Jahren überdurchschnittlich viele Flächen für Gewerbeansiedlungen verbraucht. Das teilt der Bund Naturschutz nun mit. Der Bürgermeister der Gemeinde Feilitzsch, Francisco Hernandez, und der Gemeinderat gehen gemeinsam dagegen vor. So haben sie abgelehnt, dass ein großer deutscher Automobillogistiker einen gut 300 000 Quadratmeter großen Abstellplatz für Autos auf dem Gemeindegebiet bauen darf. Der Bund Naturschutz findet: Damit haben sie einen beispielhaften Einsatz für die Natur geleistet. Für den bekommen sie heute den Umweltpreis 2022 der Kreisgruppe Hof des Bund Naturschutz überreicht. Die Preisverleihung findet um 14 Uhr 30 im Rahaus in Feilitzsch statt.