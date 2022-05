Beispiel Hof: Adelt fordert Studien zu Wirksamkeit von Luftfiltern

Die Stadt Hof hat ein Problem mit Luftfiltern. Und das wird wohl auch weiterhin ein Thema in der Stadt sein. Bei den gelieferten Geräten bestehen offenbar Mängel. Um Zitat: „wirksame Geräte“ von Elektroschrott zu unterscheiden, fordert der Hofer Landtagsabgeordnete Klaus Adelt nun Studien. An bestimmten Schulen sollten, laut ihm und der Bayern SPD, die Zusammenhänge von Luftfiltern und dem Infektionsgeschehen in den Klassenzimmern untersucht werden. Auf dem Luftfiltermarkt herrsche ähnliche Goldgräberstimmung wie zu Beginn der Pandemie auf dem Maskenmarkt. Nicht alle Anbieter seien integer, so Adelt. Die Millionen Euro an Fördermitteln für die Geräte dürften daher nicht ins Leere laufen. Eine Anfrage der Landtagsfraktion habe gezeigt, dass es bislang keine Studien zur Wirkung von Luftfiltern an Schulen gebe.