Beinahe-Unfälle: Polizei nimmt 96-Jährigem Autoschlüssel ab

Kitzingen (dpa/lby) – Nachdem ein 96 Jahre alter Autofahrer in Kitzingen beinahe mehrere Unfälle verursacht hätte, haben ihm Polizeibeamte die Autoschlüssel abgenommen. Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums sei Zeugen aufgefallen, dass der Senior sehr unsicher fuhr, teilte die Polizei am Montag mit. Mehrfach habe der 96-Jährige am Freitagabend den Motor aufheulen lassen und zweimal fast andere Autos gerammt.

Als der alte Mann mit seinem Auto zum Stehen kam, habe ein Zeuge eingegriffen und den Schlüssel aus dem Zündschloss des Autos gezogen. Polizisten stellten dann die Autoschlüssel sicher und forderten den 96-Jährigen auf, künftig nicht mehr selbst zu fahren.

